المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد480 الف طن قمح

صراحة-الرياض:أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم عن مناقصتها الخامسة لهذا العام 2017م لاستيراد كمية 480 الف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبراير- أبريل2018 بواقع 8 بواخر موزعة على ميناء جدة الاسلامي 5 بواخر بكمية 300 الف طن ، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 بواخر بكمية 180 الف طن.

أوضح ذلك معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، مبيناً أن هذه المناقصة تأتى امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق وأن تم ترسية اربعة دفعات من القمح المستورد هذا العام بإجمالي كمية 2.5 مليون طن.