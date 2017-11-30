نجاح استئصال كيسة مساريقية عملاقة لمريضة في مستشفى خميس مشيط العام

صراحة-أبها:استقبلت عيادة الجراحة العامة بمستشفى خميس مشيط العام, مريضة تشكو آلاماً بطنية شديدة, حيث تعود معاناتها إلى عدة أشهر وتشكو من بعض الألم البطني و الإمساك مع ملاحظة ازدياد حجم البطن .

ووجدت خلال الفحص السريري كتلة كبيرة تحتل كامل الجزء الأيمن من البطن, وبعد عمل الأشعة الصوتية و الأشعة المقطعية والفحوصات اللازمة، تم تهيئة المريضة لعملية استكشاف البطن، حيث وجد كيسة مساريقية عملاقة قطرها حوالي 28 سم, ملتصقة بجذر المساريقا على طول الأوعية المساريقة العلوية، فتم إستئصالها بالكامل بدون أي مضاعفات, واستطاعت المريضة مغادرة المستشفى في اليوم الرابع بعد العمل الجراحي .

يشار إلى أن أهمية هذه الحالة تكمن في ندرة حدوثها، إضافة إلى الحجم الكبير الذي بلغته الكيسة قبل أن يتم تشخيصها و علاجها .