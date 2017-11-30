تعليم الخبر يعرف مشرفي النقل المدرسي على آليات العمل في نظام “نور”

صراحة-القطيف:نظم تعليم محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل في “نظام نور”، توضح آليات العمل في النقل المدرسي، وذلك بحضور مشرف النقل المدرسي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عبد الخالق الغامدي، وفريق من شركة تطوير، وذلك بمقر التدريب التربوي بالمحافظة.

وبين مشرف خدمات الطلاب بمكتب التعليم بالخبر محمد بن مبارك الدوسري بأن اللقاء ركز على إضافة بيانات النقل المدرسي في نظام “نور”، وعرض لطرق التسجيل في النظام، مشيراً إلى أنه تم خلال ورشة العمل شرح أيقونة النقل في نظام “نور” مع العرض والتطبيق بشكل مباشر على الموقع.

وأضاف الدوسري بأن المشاركين من مشرفي النقل المدرسي تعرفوا على شرح لطريقة ربط الطلاب بالحافلات المدرسية ليكون العمل في هذا الجانب أكثر تنظيماً، لافتاً إلى أن اللقاء تخلله مناقشات ومقترحات لأوجه التحسين وتم حل الكثير من الملاحظات والمشكلات التي تعيق العمل الالكتروني.