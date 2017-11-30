النفط يرتفع وسط إشارات من أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج

صراحة – فيصل القحطاني : ارتفعت أسعار النفط اليوم ، مع بدء اجتماع بقيادة أوبك في فيينا بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة على أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018 سيكون النتيجة الأرجح.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مقرها بالعاصمة النمساوية مع وزراء من دول أخرى منتجة للنفط من بينها روسيا على مدار اليوم.

ومن المتوقع أن يتخذ الاجتماع قرارا بشأن تمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج الراهن الذي شهد خفض المجموعة إنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، وهو ما رفع أسعار الخام بنسبة 40 % منذ منتصف العام.

وبحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في فبراير بارتفاع قدره 77 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل حيث جرى تداولها في نطاق أقل من دولار.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر يناير في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير 60 سنتا إلى 57.96 دولار للبرميل.

ومن المتوقع إعلان وضع الاتفاق النهائي في بعد الجلسة الختامية للمنظمة المتوقع عقدها في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.