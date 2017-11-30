الأمير فهد بن سلطان يقف على مشاريع الجسور والأنفاق بتبوك

صراحة – محمد المحسن : وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز اليوم على مشاريع الجسور والأنفاق التي تنفذها أمانة المنطقة بمدينة تبوك, بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 320 مليون ريال .

وكان في استقبال سموه عند مشروع جسر تقاطع الملك خالد مع عمر بن العاص وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي وأمين منطقة تبوك نايف بن مناحي السعيدان ومدير عام الدراسات والمشاريع المهندس محمد حسني هاشم , ومدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الماضي .

وشاهد سموه نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها من خلال الشرح الذي قدمه أمين منطقة تبوك والتي تجاوزت في مشروع تقاطع طريق عمر بن العاص مع طريق الملك خالد 95% ووجه سموه أمين المنطقة بالعمل على سرعة إنهاء فتح الجسر أمام الحركة المرورية بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية من تحت الجسر في الاتجاهين على طريق الملك خالد بعد إنهاء الأعمال القائمة فيه, بعد ذلك أستمع سموه لشرح عن سير العمل في مشروع إنشاء جسر تقاطع عمر بن العاص مع طريق عمر بن الخطاب والبالغة نسبة الإنجاز فيه 95% , كما شاهد سموه الإنجازات التي تمت في مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد, والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75% كما أطلع سموه على منظور كامل عن المشروع, بعدها استمع سموه لشرح عن مشروع إنشاء نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد , والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 24 % , وحث سموه الشركات القائمة بأعمال الإنشاء في النفقين على سرعة الإنجاز لما تمثله هذه المشاريع من أهمية للنقل داخل مدينة تبوك, وتسهيل حركة السير داخل طرقها الرئيسية المهمة .

بعد ذلك شاهد سموه آخر الإنجازات في مشروع إنشاء المرحلة الثانية من جسر طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبد الرحمن بن فيصل , والتي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 14% .

وأثنى أمير منطقة تبوك على جهود أمانة المنطقة في تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها لسير الأعمال فيها .

من جهته أعرب أمين منطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة , التي تقوم بها الأمانة والبلديات التابعة لها .