وكيل إمارة حائل يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الشدوخي

صراحة – فيصل القحطاني : أدت جموع المصلين في منطقة حائل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم عبدالله بن سليمان الشدوخي، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي, الذي نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته, وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.

رافق وكيل الإمارة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد ومدراء القطاعات الأمنية وعدد من الضباط والمسئولين .