الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 500 شخص بينهم أطفال من الغوطة الشرقية

صراحة – محمد المحسن : دعت الأمم المتحدة اليوم للقيام بعمليات إجلاء طبية عاجلة لنحو 500 شخص بينهم 167 طفلا مهددين بالوفاة من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 4 سنوات من قبل النظام السوري .

وقال مستشار المبعوث الدولي للأزمة في سوريا للشئون الإنسانية يان إيجلاند ، إن الأمم المتحدة تنتظر من نظام الأسد منذ وقت طويل تصريح بإجلاء المرضي والمصابين من الغوطة الشرقية مع تزايد نسبة حالات الوفاة بين الأطفال مع مرور الوقت ، معلناً أن الغوطة الشرقية منطقة طوارئ إنسانية.

ودعا المسؤول الأممي إلى خفض التصعيد والعنف بالمنطقة ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية التي يحتاجها أكثر من 400 ألف من المدنيين المحاصرين.