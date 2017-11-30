الرباع “آل سليم” يحقق المركز السادس في بطولة العالم بأمريكا

صراحة – محمد المحسن : حقق الرباع السعودي سراج آل سليم المركز السادس في بطولة العالم والمقامة في مدينة انهايم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد مشاركة آل سليم ( 22 عام ) الأولى له على مستوى درجة الكبار، التي يشارك بها 68 دولة و328 لاعباً ولاعبة من نخبة أبطال العالم والأولمبياد.

واستطاع الرباع سراج آل سليم من رفع 112 كجم في “الخطف ” و 138 كجم في “النتر “محققاً بها مجموع 250 نقطة وذلك خلال مشاركته في منافسات وزن 56 كجم.

وينتظر مشاركة بقية الرباعين السعودين في منافسات وزن 69 كجم بمشاركة محمود آل احميد ومحسن الدحيلب، فيما يشارك خليل الحمقان في منافسات وزن 85 كجم.

من جهته عبر الرباع سراج آل سليم عن سعادته بتحقيق المركز السادس، كأول مشاركة له على مستوى الكبار، مشيداً بالاستعداد الكبير الذي أقامه المنتخب خلال الفترة الماضية بإقامة عدة معسكرات خارجية وداخلية سبقت بطولة العالم، وكان لها الأثر الكبير في زيادة الأرقام لدى الرباعين، واعداً بمزيد من العمل والتدريب من أجل الظفر بإحدى الميداليات في البطولات القادمة في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من قبل القائمين على اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي لرفع الأثقال والسعي لرفع راية الوطن خفاقة دائماً في المحافل الدولية والإقليمية.