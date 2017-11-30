فلكية جدة : «البدر العملاق 2017 » يزين سماء السعودية .. الأحد المقبل

صراحة – خالد الحسين : قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء يوم الاحد 3 ديسمبر وقوع القمر بمرحلة البدر المكتمل وهو ايضا يمثل البدر العملاق الوحيد في هذه السنه .

يطلق وصف ” العملاق” على القمر سواء كان في المحاق او البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الارض ضمن مسافة 362,146 كيلومتر.

وفي حالة هذا القمر سيكون على مسافة 357,982 كيلومتر من الارض عند وقوعه بمرحلة البدر المكتمل الساعة 6:47 مساء بتوقيت السعودية (3:47 مساء بتوقيت غرينتش) ما يعني اقرب بحوالي 50 الف كيلومتر وحجمه اكبر بحوالي 14 % واسطع 30 % مقارنة بأبعد واصغر قمر بدر هذه السنه والذي حدث في يونيو عندما كان على مسافة 4.6,271 كيلومتر.

اضافة ان اقمار البدر العملاقة التي تحدث خلال اشهر الشتاء في النصف الشمالي للكرة الارضية تبدو اكبر من اقمار البدر العملاقة الاخرى التي تحدث بقية السنه ، ففي هذا الوقت من السنه تكون الارض قريبة الى الشمس ونتيجة لذلك فان جاذبية الشمس تدفع القمر اقرب الى الارض ما يجعل أي بدر عملاق يحدث خلال فصل الشتاء يبدو اكبر من اقمار البدر العملاقة التي تحدث في الصيف.

وسوف يشرق البدر العملاق مع غروب الشمس ويبقى مشاهدا طوال الليل حتى صباح اليوم التالي .

وبالنسبة للشخص العادي قد لا يلاحظ فرق بين هذا القمر البدر العملاق و اقمار البدر الاخرى ولكن الراصدين الذين تابعوا الأقمار البدر في الأشهر الماضية يمكنهم ملاحظة حجم اضافي ظاهري للقمر البدر.

وبشكل عام خلال هذه السنه هناك أربعة اقمار عملاقة منها ثلاثة (محاق) حدثت في ابريل ومايو و يونيو ولم تكون مرئية اما ا لرابع في طور البدر المكتمل في 3 ديسمبر وكان قمر المحاق في 25 مايو الماضي متزامنا مع نقطة الحضيض وكان ” العملاق الأكبر ” بينها جميعا .

وما يميز البدر العملاق يوم الأحد انه سيكون الأول من ثلاثة اقمار بدر عملاقة ستحدث بشكل متتالي مع بدور عملاقة في 2 و 31 يناير 2018 .

وسيكون البدر العملاق الثاني ضم هذه السلسلة هو الاكثر تزامنا مع نقطة الحضيض (اقرب نقطة الى الارض) لذلك سيكون اقرب واكبر بدر عملاق ضمن هذه الثلاثي.

ومثل الاقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو اهمية لهذا القمر البدر العملاق يوم الأحد باستثناء التأثير في ظاهرتي المد والجزر وهو امر طبيعي ، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث اخفض جزر على نحو استثنائي ونظرا لان القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى ” ” المد العالي الحضيضي” خلال الايام التالية .

ولكن الاختلاف صغير ولن يؤثر على توازن طاقة الأرض الداخلية لأنه يحدث مد وجزر كل يوم لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية .

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر القمري الأفضل لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر يكون واقعا بالكامل في نور الشمس