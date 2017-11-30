أمانة الشرقية تخصص قطعي أرض لصالح وزارة الشؤون الإسلامية

صراحة – نواف العايد : خصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعة الأرض رقم ( خ 38 )، وذلك في المخطط المعتمد رقم (12/24أ), كما خصصت أيضا قطعة الأرض رقم ( خ 39 )، وذلك في المخطط المعتمد رقم (12/24أ), بحي الاندلس بمحافظة بقيق بالمنطقة الشرقية لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية, بمساحة اجمالية تبلغ 400م2 اربعمائة متر مربع لكل قطعة.

ويأتي قرار تخصيص الموقعين المشار اليهما استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات, و توفير وايجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية.

وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.