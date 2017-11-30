وزير الداخلية يوافق على ترقية البليهيد للحادية عشرة بأمارة الجوف

صراحة – فيصل القحطاني : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قرارا يقضي بترقية الأستاذ محمد بن ناصر بن بليهيد العتيبي للمرتبة الحادية عشرة بإمارة المنطقة وذلك بناء على ما رفعه لسموه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.

وقد أعرب العتيبي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على هذه الثقة الكريمة مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة دينه ووطنه، وأنها ستكون حافزاً له لمواصلة الجهد، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع فيه.

والأستاذ العتيبي يعتبر من الكوادر الوطنية المؤهلة ويتمتع بتعامل حسن مع الجميع.