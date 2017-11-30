إزالة ورم في المبيض لسيدة فلبينية في مجمع الملك عبدالله بجدة

صراحة – محمد المحسن : أنهى فريق طبي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة الدكتورة الاستشارية بدرية عسيري معاناة مريضة من آلام في البطن و إلتهابات بولية متكررة و بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تبيَّن وجود ورم في المبيض الأيسر بقياس 13 × 12 سم و بوزن 3 كيلو تقريباً و قد تم إجراء عملية إستغرقت حوالي الساعتين تم فيها إزالة الورم بالكامل – ولله الحمد – بنجاح و الذي يحتوي على أنسجه بداخله و هي الآن بصحة جيدة .

الجدير بالذكر إن مجمع الملك عبدالله الطبي يزخر بالإمكانيات و الكوادر الطبية السعودية المؤهلة و المتخصصة علمياً و عملياً و على مستوى عالي من التأهيل لإجراء العمليات المعقدة مما أسهم في تقديم الخدمات الطبية و العلاجية المميزة للمواطنين و المقيمين ، كما أن للإدارة التنفيذية بالمجمع دوراً بارزاً في إمتداد التعاون الداخلي بين الأقسام الطبية المختلفة في المجمع الطبي و التوسع الملحوظ في علاج الكثير من الأمراض .