أمانة الاحساء : زراعة 59 كيلومتر بـ ( مبادرة المليون شجرة )

صراحة – نواف العايد : امتداداً لمبادرة أمانة الاحساء لزراعة مليون شجرة اطلقت الأمانة وعبر بوابتها الالكترونية خدمة ” مبادرة المليون شجرة ” بحيث يتمكن المستفيدين عبر هذه الخدمة ” أصحاب المباني السكنية الجديدة ” من تقديم طلب الحصول على شتلات الأشجار الكترونياً وذلك وفق آليات محددة لذلك ، عبر الرابط http://www.alhasa.gov.sa/sitepages/1000000.aspx

ويأتي ذلك انطلاقاً من خطط المبادرة والتي تضمنت اشتراطاً بوجود عدد من شتلات الأشجار لإيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة ، جاء ذلك خلال اجتماع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والداعمة ، حيث أوضح امين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان المبادرة شهدت خلال الفترة الماضية زراعة 59 كيلومتراً بمعدل 41 ألف شتلة بعد إقرار البدء بزراعة 100 كيلومتر في الطرقات والشوارع الرئيسية في الحاضرة إضافةً إلى تعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات البلدية كمرحلة أولى من المبادرة والاعمال متواصلة في ذلك ، وأضاف الملحم .. كماشاركت البلدية الفرعية التابعة للامانة بزراعة 6400 شجرة ، بالإضافة الى انه تم اصدار 609 رخصة اطلاق التيار الكهربائي للمنازل الجديدة بعد التزام مُلاّكها بزراعة شتلات الأشجار .