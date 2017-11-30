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دي ميستورا يختتم اجتماعاً مع وفدي المحادثات السورية

30/11/2017 8:12 م | الدولية | 0 تعليقات

صراحة – خالد الحسين : اختتم المبعوث الدولي للأزمة في سوريا دي ميستورا ، اجتماعا عقده مع وفدي النظام والمعارضة السورية في غرفتين منفصلتين استمر لمدة 3 ساعات .
وناقش الإجتماع ورقة البنود الـــــ 12 التي تتضمن نقاط عريضة بشأن مستقبل سوريا ، والتي سبق أن قدمها دي ميستورا للأطراف السورية خلال الجولة الرابعة من المحادثات قبل عامين .
وقد قدمت المعارضة السورية ورقة تتضمن تعديلات علي تلك البنود ومقترحات بإضافة بنود أخري ، في الوقت الذي تتواصل المشاورات لإقناع وفد النظام الرافض لتمديد الجولة الثامنة من المحادثات .
ويكثف المبعوث الأممي الإجتماعات سعياً لتحقيق أي تقدم في ظل عرقلة وفد نظام الأسد للمفاوضات.

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