وزير التعليم يتفقد المشاريع الجامعية في جامعة الحدود الشمالية

صراحة – نواف العايد : تفقد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مساء أمس خلال جولته الميدانية منشآت والمشاريع الخاصة بالمباني بجامعة الحدود الشمالية منها مباني المدينة الجامعية والمستشفى الجامعي وكلية الهندسة ومباني الإسكان الجامعي.

وناقش معاليه خلال اجتماعه بمعالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بدعم مسيرة الجامعة الأكاديمية، وسبل تطويرها، مستمعاً لنبذة موجزة عن ما وصلت إليه الجامعة في موضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة المختلفة, بالإضافة إلى سبل استكمال مشاريع المدينة الجامعية والتي من ضمنها عدد من العمادات والكليات المختلفة والمستشفى الجامعي التعليمي.

وأوضح الدكتور آل عمر أن اهتمام معالي وزير التعليم ليس بمستغرب على قامة تعليمية تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ توجيهات القيادة والمتمثلة بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وذلك بتوفير جميع احتياجات التعليم والتعليم العالي والتقني بالمملكة، مبيناً أن اللقاء البناء والمثمر أتاح المجال للتباحث حول احتياجات ومتطلبات جامعة الحدود الشمالية لما فيه مصلحة العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي، مؤكداً اهتمام معالي الدكتور العيسى بتحقيق متطلبات الجامعة، وتأكيده على السعي في استمرار الدعم لمشروعاتها المهمة للطلبة ومجتمع المنطقة على حد سواء.