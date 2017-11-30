الدوري السعودي : الشباب يكسب التعاون ..والباطن يتجاوز الفيصلي

صراحة – الرياض : تغلب الشباب على التعاون 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين الْيَوْمَ على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وسجل للشباب محمد بن يطو وهتان باهبري عمد الدقيقتين 17 ، 33، فيما سجل هدف التعاون جهاد الحسين عند الدقيقة 80 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 13نقطة ، في المركز التاسع وتجمد رصيد التعاون عند نفس الرصيد واحتل المركز الثامن بفارق الأهداف .

وفِي المجمعة وعلى ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية حقق الباطن فوزاً مهماً على مستضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل سجله البرازيلي جوناثان عند الدقيقة الخامسة ، ليحقق فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويصل إلى النقطة 18 ، في المركز الخامس ، بفارق نقطة واحدة الفيصلي الذي جاء في المركز الرابع .