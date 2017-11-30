الحكومة الفلسطينية تحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

صراحة – واس : حذرت الحكومة الفلسطينية من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أرضه الفلسطينية، والمتمثل في العدوان على سكان قطاع غزة وإرهاب المستوطنين واستمرار اعتداءاتهم الدموية ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود،: إن جريمة إطلاق النار من قبل المستوطنين على الفلسطيني محمود أحمد زعل عودة، وإراقة دمه وهو يعمل في أرضه، تضاف إلى سجل الجرائم الرهيبة التي يرتكبها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف أن هذه الجريمة السوداء تترافق مع غارات الطيران الاحتلالي وقصف مدفعيته على قطاع غزة في خطوة تصعيدية خطيرة.

وحمّل المتحدث، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية، وتطال أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المحمود المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل من أجل وقف إجراءات الاحتلال، والعمل بشكل سريع على إنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.