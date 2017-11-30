أمطار على منطقة القصيم 30/11/2017 10:16 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – واس : هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم مساء اليوم شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والاسياح وقبه ، وعدد من المراكز التابعه لمنطقة القصيم. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا بالصور.. أمن الطرق وبلدية أم خنصر يضبطان مستودع لتخزين المواد الغذائية صراحة – أم خنصر : ضبطت دوريات أمن الطرق بالتعاون مع بلدية أم خنصر مساء اليوم، الخميس، مستودعاً يديره عدد من... بالصور.. أمن الطرق وبلدية أم خنصر يضبطان مستودع لتخزين المواد الغذائية المزيد أمانة الاحساء : زراعة 59 كيلومتر بـ ( مبادرة المليون شجرة ) ... أمانة الاحساء : زراعة 59 كيلومتر بـ ( مبادرة المليون شجرة ) المزيد وزير الداخلية يوافق على ترقية البليهيد للحادية عشرة بأمارة الجوف صراحة – فيصل القحطاني : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية... وزير الداخلية يوافق على ترقية البليهيد للحادية عشرة بأمارة الجوف المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني