أمطار على منطقة القصيم

صراحة – واس : هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم مساء اليوم شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والاسياح وقبه ، وعدد من المراكز التابعه لمنطقة القصيم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.