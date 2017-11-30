الخميس 12 ربيع الأول 1439 00966-554777711

أمطار على منطقة القصيم

30/11/2017 10:16 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – واس : هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم مساء اليوم شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والاسياح وقبه ، وعدد من المراكز التابعه لمنطقة القصيم.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

0

أرسل

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا