نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباق الخيل السنوي الكبير بعد غدٍ

صراحة – واس : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعــزيز آل سعود -حفظه الله – الرئيس الفخري لنادي الفروسية يقيم نادي الفروسية مساء بعد غدٍ السبت حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محـــمد بن سعــــود الكبـــير – رحمه الله – ( فئة 2 ) ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض .

وتم تخصيص الشوط العاشر في السباق لخيل الإنتاج التي ستتنافس على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير – رحمه الله -.

وعبر مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المرزوع عن بالغ اعتزازه بما تجده رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعـــزيز آل سعــود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، ما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة .

وقال : ” إن الاحتفال بكأس الوفاء كأس صاحب السمو الأمير محمد بن سعود الكبير – رحمه الله – يُعد تثميناَ من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – لدور سموه الريادي في إبراز هذه الرياضة العربية الأصيلة”.

وأكد المرزوع أن نادي الفروسية أكمل جميع الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة وأن جميع اللجان تؤدي عملها من أجل إنجاح هذا الحفل الكبير بمشيئة الله.