بالصور.. أمن الطرق وبلدية أم خنصر يضبطان مستودع لتخزين المواد الغذائية

صراحة – أم خنصر : ضبطت دوريات أمن الطرق بالتعاون مع بلدية أم خنصر مساء اليوم، الخميس، مستودعاً يديره عدد من العمالة تقوم بتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية أم خنصر الأستاذ ناصر الحربي أن المواد الغذائية تم تسليمها لمراقبي صحة البيئة لائتلافها وتطبيق النظام بحق المخالفين.