الاتحاد يتغلب على الاتفاق بهدفين مقابل هدف

صراحة – الرياض : حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على مستضيفه الاتفاق 2-1 اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة قي محافظة الخبر ضمن الجولة 12 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتمكن الاتحاد من قلب تأخره بهدف مبكّر عن الدقيقة الخامسة بواسطة اللاعب فيليب كيش ، إلى فوز بهدفين الأول من ركلة جزاء عن طريق أحمد العكايشي عند الدقيقة 55، والهدف الثاني عن طريق لاعب الاتفاق عبدالعزيز واصلي بالخطأ قي مرمى فريقه عند الدقيقة 90 .

ليحصد الاتحاد 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 16 نقطة وتقدم إلى المركز السادس ، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الحادي عشر.