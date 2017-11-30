نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الشهري

صراحة – واس : نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – لأسرة الجندي أول رامي محمد الشهري الذي استشهد في ميادين الشرف والعزة وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء مساء اليوم .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن ، مؤكداً على مايتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .