توقيع مذكرة تفاهم بين الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة وجامعة كوين ماري

صراحة – واس : وقّع الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي القوشي في لندن اليوم بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات والمشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش مذكرة تفاهم مع جامعة كوين ماري البريطانية لغرض التعاون والسعي إلى تطوير أنشطة وبرامج مشتركة لتسهيل البحث العلمي والأكاديمي والتعاون في مجالات الطب والعلوم والهندسة وتشجيع النشر العلمي المشترك.

وسبق هذا التوقيع عدة جلسات ومشاورات حول بنود المذكرة والتفاهم حول تخصيص مقاعد للطلاب المبتعثين لدراسة الطب العام وطب الأسنان والبرامج الجديدة المستحدثة فيما يخص هذين المجالين

إضافة إلى مناقشة توسيع البرامج البحثية المشتركة مع الجامعات السعودية، وبرامج الزمالة.

وأكّد الملحق الثقافي أن الملحقية تسعى إلى تكثيف برامج التوأمة والشراكات العلمية مع جامعات المملكة المتحدة المتميزة في المجالات الطبية وغيرها سعياً لرفع المستويات العلمية والبحثية للطلاب المبتعثين، وذلك انسجاماً مع استراتيجية رؤية المملكة 2030.