بلدية السلي تنفذ حملات لنقل السيارات التالفة من الشوارع

صراحة – محمد المحسن : قامت بلدية السلي والادارة العامة للاراضي والاداره العامة للنظافة بامانة منطقة الرياض وبمساندة من ادارة مرور الرياض بحملات مشتركة على صناعية السعادة وحي السعادة السكني وتم نقل السيارات التالفة والمعدات المتوقفة على الشوارع الرئيسية والفرعية الى حجز النظافة كما قام المرور باتخاذ الاجراءات النظامية فيما يخص المعدات المتوقفة في الشوارع والساحات والاراضي الفضاء..

ذكر ذلك المهندس عبدالله الموسى رئيس بلدية السلي واشار الى ان الحملات مستمرة لنقل السيارات المشوهة في الشوارع والميادين حفاظا على نظافة وجمال المدينة ..

واهاب بالمواطنين والمقيمين التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠