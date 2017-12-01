هطول أمطار على منطقة القصيم 01/12/2017 1:09 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – خالد الحسين : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ،شملت مدينة بريدة، ومحافظات ، الاسياح وعيون الجواء ومراكز قبه وقصيباء والقواره والمدرج . جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا اتفاقية لتسهيل القراءة على المكفوفين بالمدينة المنورة صراحة – نواف العايد : وقعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة في المنتدى الثقافي... اتفاقية لتسهيل القراءة على المكفوفين بالمدينة المنورة المزيد بلدية السلي تنفذ حملات لنقل السيارات التالفة من الشوارع ... بلدية السلي تنفذ حملات لنقل السيارات التالفة من الشوارع المزيد بالصور.. أمن الطرق وبلدية أم خنصر يضبطان مستودع لتخزين المواد الغذائية صراحة – أم خنصر : ضبطت دوريات أمن الطرق بالتعاون مع بلدية أم خنصر مساء اليوم، الخميس، مستودعاً يديره عدد من... بالصور.. أمن الطرق وبلدية أم خنصر يضبطان مستودع لتخزين المواد الغذائية المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني