هطول أمطار على منطقة القصيم

صراحة – خالد الحسين : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ،شملت مدينة بريدة، ومحافظات ، الاسياح وعيون الجواء ومراكز قبه وقصيباء والقواره والمدرج .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .