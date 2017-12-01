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هطول أمطار على منطقة القصيم

01/12/2017 1:09 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – خالد الحسين : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم ،شملت مدينة بريدة، ومحافظات ، الاسياح وعيون الجواء ومراكز قبه وقصيباء والقواره والمدرج .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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