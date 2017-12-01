فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بزيارة تفقدية لمشاريع المركز بالزعتري

صراحة – خالد الحسين : زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيم الزعتري بالأردن للاطلاع على المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز.

واجتمع الفريق مع مسؤولين في الأمن العام الأردني والمفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR ) وبرنامج الغذاء العالمي ( ( WFPومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( UNICEF ) لمناقشة احتياجات اللاجئين في المخيم خلال الفترة القادمة لمواصلة تقديم الدعم لهم في مختلف المحاور الإغاثية.

كما أطلع الفريق على المشاريع الإغاثية السعودية في المخيم ومن ضمنها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، والمركز السعودي للتعليم والتدريب، والقرية السعودية، وتفقد سير العمل فيها للتأكد من تقديم البرامج الإنسانية بالشكل الذي يقدم أعلى درجات الخدمة الإغاثية للاجئين.