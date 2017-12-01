ضبط عددا من مخالفي نظامي العمل والإقامة بالجوف

صراحة – فيصل القحطاني : تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة بالمنطقة المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس المشاريع الزراعية في مركز بسيطا وأسفرت عن ضبط عددا من مخالفي نظامي العمل والإقامة وإحالتهم لجهات الاختصاص .

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.