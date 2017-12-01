“الصحة” تنظم ندوة علمية بمناسبة يوم الإيدز العالمي

صراحة – نواف العايد : تنظم وزارة الصحة الأحد القادم الندوة العلمية الخاصة بيوم الإيدز العالمي الذي يقام هذا العام بعنوان (استشر ، افحص ، ارتاح ) ، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، وذلك تزامناً مع فعاليات يوم الإيدز العالمي .

وأوضحت الوزارة أنه سيشارك في الندوة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها وممثل عن منظمة الصحة العالمية وذلك بهدف تبادل الخبرات وإتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة ، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الندوة مناقشة المستجدات العالمية حول الفيروس و آليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية .

يذكر أنه منذ العام 1988جرى تحديد اليوم الأول من ديسمبر من كل عام كيوم عالمي للإيدز بهدف زيادة الوعي والتعريف ولفت الانتباه لوباء الايدز وما يسببه من تبعات مجتمعية وتنموية وصحية ولتذكر معاناة المتعايشين مع المرض وضحاياه وأسرهم ، كما يعتبر مناسبة عالمية ومحلية لتفعيل وتكثيف أنشطة وبرامج مكافحة الإيدز الوقائية والعلاجية وقد دأبت الحكومات والقطاعات الصحية والمنظمات الطوعية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإيدز أن تحتفل بهذا اليوم بتنفيذ برامج خاصة علمية وتثقيفية وإعلامية للتعريف بالمرض والتدخلات والاستراتيجيات المتبعة للحد من انتشاره وتقليل آثاره على الأفراد و المجتمعات و البشرية .