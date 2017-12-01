تعليم مكة يكرم 61 طالباً من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين

صراحة – محمد المحسن : احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتب تعليم الشرق و بالتعاون مع ” مكتب وفاء بإدارة تعليم مكة امس بتكريم ( 61 ) طالباً من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين من 20 مدرسة بشرق مكة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي و مدير مكتب الشرق إبراهيم الثقفي ومدير مكتب وفاء بالإدارة سعد العايد الثقفي وعدد من قيادات ومشرفي تعليم مكة بنين.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية أن الاحتفال بأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين يعد فخرا واعتزازا بما قدمه آباؤهم من تضحيات سواء في الحدّ الجنوبي أو في ميدان التعليم فكلهم خدموا الوطن وضحّوا من أجله.

من جانبه بين الثقفي أن مكتب الشرق يسعى دوماً لأن يقدم خدماته لأبنائه الطلاب في كافة مدارس الشرق والاهتمام بأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيراً إلى وجود شراكات مجتمعية مميزة في هذا الجانب، مبينا أن الشراكة أثمرت في تنافس 300 طالب على مستوى مدارس شرق مكة لتقديم 30 عملاً تطوعياً مميزاً يُقدم للمجتمع حيث تم فوز 5 كأفضل الأعمال التطوعية.