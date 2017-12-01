” تعليم الليث ” يدشن برنامج ” مهن المستقبل ” لطلاب المرحلة الثانوية

صراحة – خالد الحسين : دشنت إدارة تعليم الليث مشروع (مهن المستقبل )، الذي تقيمه وزارة التعليم بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ويستهدف طلاب وطالبات مدارس المرحلة الثانوية بقطاعي البنين والبنات، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة الوعي بسوق العمل و ريادة الأعمال والعمل الحر بين أوساط الطلاب والطالبات، حيث يتضمن مواداً تفاعلية تقدم خلال خمسة أيام تدريبية ، لتوعية الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية بالمسارات المهنية المختلفة والمهارات اللازمة للنجاح من أجل تهيئتهم على اتخاذ قرارات أفضل لمستقبلهم المهني.

ويحتوي البرنامج على ثلاث صناديق تفاعلية مخصصة لكل مرحلة دراسية على حده، ويستهدف صندوق “مهن” طلاب المرحلة الثانوية ، ويقدم نشاطات تفاعلية تساعدهم على خلق الوعي بالمهن والخيارات المتاحة في سوق العمل .