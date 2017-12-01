الاخضر يواجة المنتخب الروسي بافتتاح المونديال

صراحة – فيصل القحطاني : اقيمت اليوم قرعة مجموعات كاس العالم 2018 في روسيا وقد اسفرت عن وقوع المنتخب السعودى مع المنتخب الروسى المستضيف بالاضافة الى منتخبي مصر والاوروجواى

المجموعة الأولى:

روسيا

السعودية

مصر

الأوروغواي

المجموعة الثانية:

البرتغال

إسبانيا

المغرب

إيران

المجموعة الثالثة:

فرنسا

أستراليا

بيرو

دنمارك

المجموعة الرابعة:

الأرجنتين

آيسلندا

كرواتيا

نيجيريا

المجموعة الخامسة:

البرازيل

سويسرا

كوستاريكا

صربيا

المجموعة السادسة:

ألمانيا

المكسيك

السويد

كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة:

بلجيكا

بنما

تونس

إنجلترا

المجموعة الثامنة:

بولندا

السنغال

كولومبيا

اليابان

وقد شارك في سحب القرعة، الفرنسي لوران بلان، والإنجليزي جوردون بانكس، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأوروجوياني دييجو فورلان، والأرجنتيني دييجو مارادونا، والإسباني بويول والروسي نيكيتا سيمونيان.