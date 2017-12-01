لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تعلن عن إقامة معرض دائم للموهوبين

صراحة – خالد الحسين : أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك محمد البلوي أن اللجنة تعتزم إقامة معرض دائم للموهوبين والموهوبات من أبناء المنطقة , من أجل خلق فرصة أكبر للمواهب لعرض منتجاتهم الإبداعية على القطاع الخاص , ورواد الأعمال والمجتمع.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب انطلاق فعاليات معرض ” تبوك آرتس ” الأول مساء أمس : إن المنطقة تزخر بالكثر من المبدعين والموهوبين , وهم بحاجة لإقامة مثل هذه المعارض

للتعريف بمنتوجاتهم القيمة , التي لمسنا من خلال الحضور الكبير اليوم تعطش الجمهور لمثل هذه الفعاليات التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030م , في رفع نسبة مشاركة الشباب والشابات في سوق العمل وتفعيل دورهم في الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

وأضاف أن معرض ” تبوك آرتس ” يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة , الذي يهدف إلى تمكين موهوبات وموهوبي تبوك من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة وتسويق أعمالهم وإيجاد حلقة

وصل بينهم وبين القطاع الخاص , وقد تم اختيار مجمع الحكير التجاري كانطلاقة أولى , ستتبعها العديد من المعارض التي تهتم بالإبداع والمبدعين , مشيراً إلى أن عدد المشاركات قد زاد عن 15 مشاركة , تنوعت مابين تصاميم الديكور وتصاميم المجوهرات والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والخط العربي , إضافة إلى معمل خاص بعمل تصاميم المجوهرات وورش عمل للأطفال الزوار كالخط والقراءة والرسم , للكشف عن مزيد من المواهب وتقديمها للمشهد العام بالمنطقة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لمعرض ” تبوك آرتس ” إبراهيم العواجي من جهته أن فكرة المعرض لاقت ترحيبًا واسعًا من المهتمين بالمجالات الإبداعية والمختلفة , مبيناً أن المعرض رغم انطلاقته الأولى استطاع أن يبرز بقوة نتاج الموهوبين والموهوبات , حيث أقبل الجمهور على منتجاتهم التي تعكس الأهمية التي يمثلها المعرض وانتظرها الكثير.

واختتم العواجي حديثه بأن المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام , هو دعوة مفتوحة للجميع , وعهد جديد للاطلاع على احدث ما انتجته المبدعين من أبناء المنطقة وبناتها المبدعات.