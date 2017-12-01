الهلال يواصل صدارته للدوري السعودي الأولمبي رغم تعادله مع الشباب

صراحة – نواف العايد : تعادل فريق الهلال مع نظيره الشباب بهدف لكل منهما اليوم في الجولة العاشرة من الدوري السعودي الأولمبي لكرة القدم .

وارتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة بالمركز الأول ، ورصيد الشباب 18 نقطة بالمركز الثاني .

وتعادل فريق هجر والفيصلي بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد الفيصلي 18 نقطة بالمركز الرابع ، ورصيد هجر 12 نقطة بالمركز العاشر .

وتغلب فريق الخليج على أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليرتفع رصيد الخليج إلى 11 نقطة بالمركز الثاني عشر ، وتجمد رصيد أحد عند 10 نقاط بالمركز الثالث عشر .

وفي جده فاز فريق الأهلي على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليكون رصيد الأهلي 17 نقطة بالمركز الخامس ، وتراجع القادسية إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة .

وتعادل الباطن والاتحاد بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الباطن إلى 12 نقطة بالمركز العاشر ، ورصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز التاسع ، وفاز فريق الأنصار على النصر بهدفين مقابل هدف ، ليتقدم الأنصار إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة ، وتوقف رصيد النصر عند 14نقطة بالمركز الثامن .