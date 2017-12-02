غدًا ..تقنية جازان تستقبل طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني

صراحة – فيصل القحطانى : تبدأ الكلية التقنية بمنطقة جازان ، غداً ، استقبال طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والصناعية لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي في جميع التخصصات للفصل الثاني للعام التدريبي 1438/ 1439هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:‏ https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ , و يستمر حتى يوم الخميس الـ (26) من الشهر الجاري .

ودعا عميد الكلية موسى بن حمد الأمير، المتقدمين، إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته، مبيناً أن المفاضلة ستكون من الفصل الحالي بناء على معيار النسبة الموزونة ( ٦٠ % ) لدرجة شهادة الثانوية العامة ، ونسبة ( ٤٠ %‏ ) لاختبار القدرات ، والأولوية لحديثي التخرج ، مع إحضار نسخه من بطاقة الهوية الوطنية للتأكد من هوية المتقدم.

من جانبه بين وكيل خدمات شؤون المتدربين المهندس محمد الحربي إلى أنه سوف يتم تبليغ المتقدمين عن طريق الرسائل النصية “SMS” عند الفرز النهائي لمراجعة الكلية لاستكمال متطلبات القبول بمقر الكلية.