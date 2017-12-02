الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات من مباريات بطولة كأس العالم 2018

صراحة – واس : قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل مواعيد 6 من مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا وذلك بعد قرعة البطولة التي أجريت أمس الجمعة في العاصمة الروسية موسكو .

وعدل الفيفا توقيتات بدء مباريات الدنمارك مع أستراليا ، وفرنسا مع بيرو ، وكوريا الجنوبية مع المكسيك ، وألمانيا مع السويد ، وبولندا مع السنغال ، وكولومبيا مع اليابان في الدور الأول للبطولة .

وتقام فعاليات البطولة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين على ملاعب 12 استادا في 11 مدينة .

ويلتقي المنتخب السعودي مع المضيف الروسي في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد “لوجنيكي” في العاصمة موسكو .