فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني بالكلية التقنية بصامطة غداً

صراحة – خالد الحسين : تبدأ الكلية التقنية بمحافظة صامطة في منطقة جازان غداً , فتح باب القبول بأقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية ، وذلك للفصل الثاني من العام التدريبي 1438/ 1439هـ .

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي أن القبول الذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري سيكون في قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص تقنية مدنية وتخصص تقنية معمارية وتخصص تقنية المساحة , وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة , وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم وقسم تقنية الحاسب الآلي تخصص إدارة أنظمة شبكات.

وأفاد أن القبول سيتم عن طريق بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://www.rgt.gov.sa ، داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية.