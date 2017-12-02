صالح يدعو دول التحالف إلى إيقاف الحرب ويتعهد بفتح صفحة جديدة معها

صراحة – وكالات : دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح دول التحالف العربي إلى إيقاف الحرب، متعهدا بفتح صفحة جديدة معها، متهما جماعة “أنصار الله” بارتكاب أعمال عدوانية وترهيب المدنيين بصنعاء.

وتعهد “صالح” في كلمته، بفتح صفحة جديدة مع دول الجوار، مضيفا: ندعو إلى الصفح والحوار ونمد أيدينا للخارج”.

واتهم صالح في كلمة بثتها اليوم السبت قناة “اليمن اليوم”، جماعة “أنصار الله” بارتكاب ممارسات استفزازية واقتحام جوامع ومنازل في صنعاء، والقيام “بعدوان سافر على حزب المؤتمر الشعبي العام، وقياداته، وقواته، فهم يقومون بتصرفات حمقاء، ويجندون الأطفال الصغار ويرمون بهم في المعارك”.

كما دعا صالح جميع أبناء الشعب اليمني للانتفاض ضد جماعة “أنصار الله” الحوثيين، وطالب العسكريين بعدم الانصياع لأوامر الجماعة وتنفيذ أوامر قيادة حزب “المؤتمر الشعبي العام” وحلفائه فقط، متعهدا بالحوار مع دول الجوار بعد وقفها لإطلاق النار وفك الحصار.