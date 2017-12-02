“السعودية للكهرباء” توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة “MVM Groups” المجرية

صراحة – واس : وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات الكهرباء المجرية “MVM Groups”، بهدف تطوير الأبحاث العلمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتدريب، وتطوير المشاريع داخل وخارج المملكة.

ووقع الاتفاقية من قبل الشركة السعودية للكهرباء نائب الرئيس التنفيذي للتوليد المهندس خالد بن عبدالرحمن الطعيمي، ، ومن الجانب المجري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات MVM، الدكتور Janos ZSUGA.

وأوضح المهندس الطعيمي، على هامش توقيع الاتفاقية، أن الهدف منها وضع إطار شامل للتعاون الدولي بين الشركتين العملاقتين فيما يخص جميع المجالات الفنية والبحث والتطوير وتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة والتدريب بما في ذلك تنمية المهارات القيادية، وتطوير المشاريع

داخل وخارج المملكة والاستفادة من الخدمات الهندسية بين الشركتين، وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل التقنيات والممارسات العالمية.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي أيضاً ضمن جهود وخطط نشاط عمليات التوليد الطموحة في تطبيق برنامج التحوّل الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة السعودية للكهرباء منذ بدايات العام 2014م، كما تعزز الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المشابهة التعاون في المجالات الفنية والتدريب بين الشركة ومثيلاتها من كبريات الشركات العالمية بما يتوافق مع توجه وتطلع رؤية المملكة 2030، وبما يخدم تطلعات وطموحات هذا القطاع الحيوي المهم الذي سيسهم برفع موثوقية القطاع الكهربائي في المملكة .

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء لديها العديد من الاتفاقيات والشراكات الخاصة بالأبحاث والتدريب مع شركات عالمية مختلفة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بهدف نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ابتعاث الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين للعديد من الشركات

والمعاهد العلمية المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها.