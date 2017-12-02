بلدية القطيف تشكل لجنة لضبط العمالة المخالفة في سوق الأسماك

صراحة – محمد المحسن : شكلت بلدية محافظة القطيف لجنة دائمة لضبط العمالة المخالفة بسوق الأسماك بالمحافظة ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وأفاد رئيس البلدية المهندس زياد بن محمد مغربل، أن عدد من العمالة المخالفة للنظام يقومون بالتردد على السوق خارج وقت العمل الرسمي، كما أن العمالة المخالفة تزاول أعمال تقشير الروبيان في السوق ورمي المخلفات في عدة أماكن متفرقة ولمعالجة الأمر تم التنسيق.

وبين أن أعمال النظافة داخل سوق الأسماك المركزي بالقطيف والمواقع المحيطة به تتم وفقاً لبرامج عمل معدة مسبقاً تشتمل غسيل السوق باستخدام مواد تنظيف فعالة ومخصصة لذلك، والكنس اليدوي وجمع ونقل النفايات والمخلفات بشكل يومي ودوري على فترتين صباحية ومسائية.

وأشار المهندس مغربل إلى أن السوق يستقبل يوميا نحو 200 طن من الأسماك والروبيان ، مؤكداً حرص البلدية على الارتقاء بالخدمات المقدمة في السوق للمستهلكين وتوفير البيئة الصحية الملائمة ومتطلبات ضبط جودة الأسماك وذلك لبيع وشراء الأسماك بكل سهولة ويسر وتسهيل العمل على الصيادين والبائعين والمستهلكين.

يذكر أن البلدية قامت بإنشاء سوق مركزي للأسماك يقع على شبه جزيرة صناعية تقدر مساحتها بـ (120.000م2)، ويتكون من حراج لسوق السمك بالجملة وسوق للأسماك بالتجزئة، بتكلفة 44 مليون ريال.