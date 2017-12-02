غرفة جدة تطلق مشروع “بسطة ماركت” في نسخته الثالثة

صراحة – جدة : أطلقت غرفة جدة مشروع “بسطة ماركت” في نسخته الثالثة الذي يقام بشكل أسبوعي كل يوم جمعة بجوار المقر الرئيسي للغرفة وعلى مساحة 8000 متر مربع ، ويضم 250 بسطة مختلفة المساحات ويستمر على مدى ثلاثة أشهر ، وقد وصل عدد الزوار في يومه الأول 8500 زائر وفقاً لإحصائية مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس”.

ويحتضن هذا المشروع الذي يعد إحياءً للأسواق الموسمية الاجتماعية التي كانت تقام أسبوعياً في مناطق ومحافظات المملكة ، رواد ورائدات الأعمال وممثلي المنشآت الصغيرة والناشئة في تسويق منتجاتهم تحقيقاً للنتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على المشاركين من خلال فتح مجالات العمل الحُر وخفض مستوى البطالة في المجتمع .

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة فايز بن عبدالله الحربي، أن مشروع بسطة ماركت قد حقق في نسختيه السابقة نجاحاً باهراً مما أسهم في إزالة المعوقات والتعريف بمنتجات رواد ورائدات الأعمال وتبني تطلعاتهم للمنافسة محلياً وإقليمياً واثبات كفاءة المنتج السعودي في الدرجة الأولى ، وكشف أن المشروع في نسخته هذا العام جمع أكثر من 8000 صنف من مواد غذائية ،وهدايا ، وإكسسوارات منزلية ، ووسائل ترفيه، واحتياجات ،وألعاب أطفال واحتياجات أسرية مختلفة .

وعد مشروع “بسطة ماركت” منصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة توفر لديهم التنوع وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع لكون هذا المشروع الموسمي يحتضن منتجات هذه الشريحة التجارية المهمة وطرحها وتسويقها بأسلوب عصري وتطوير مهاراتهم في البيع والتجارة بصورة احترافية ، مشيراً إلى أن استقبال طلبات استئجار البسطات تتم وفق آلية إليكترونية وعبر شركة متخصصة تراعي تكافؤ الفرص ، حيث يتراوح سعر البسطة الواحدة من 260-500 ريال ، وتتاح المشاركات للعائلات والشباب ولجميع الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية على حدٍ سواء دون استثناءات .

وأشار إلى أنه تم هذا العام ولأول مرة تبني نشاط “عربات الطعام” وزيادة عدد البسطات عن النسخة السابقة نظراً لكثرة العرض والطلب من المشاركين ،مؤكداً أن موقع المشروع روعي في تصميم البسطات وتحتوي على وسائل السلامة وبإشراف قطاع الخدمات وإدارة الأمن والسلامة بغرفة جدة والتنسيق مع الدفاع المدني، إضافة لتجهيز موقع السوق بمصلى خاص بالرجال وآخر خاص بالنساء ودورات مياه منفصلة .