غرفة الشرقية تنظم منتدى الجبيل الاستثماري الشهر الجارى

صراحة – الدمام : تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها بمحافظة الجبيل في الــ 17 من شهر ديسمبر الجاري ، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية بالجبيل، منتدى الجبيل للاستثمار ، ويستمر لمدة يومين ، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في الجبيل الصناعية.

وأوضح رئيس مجلس أدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن الغرفة تعمل على أنهاء استعدادات لتنظيم المنتدى وفق المعايير العالية التي تعودت عليها الغرفة عند تنظيم مناسباتها ، مبيناً أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي لاستعراض أهمية محافظة الجبيل في مجالات عدة، والفرص الاستثمارية الضخمة والمتنوعة التي تحظى بها، بالإضافة إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها الجبيل في اجتذاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى.

وأضاف العطيشان أنه سيتم تسليط الضوء خلال المنتدى على دور المحافظة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتوطيد مفهوم المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة الخليجية، وجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية لمدينة الجبيل، بالإضافة إلى تعظيم أوجه الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظة.