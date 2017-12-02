بلدية النعيرية تطلق حزمة من الخدمات والأنظمة الإلكترونية

صراحة – محمد المحسن : أطلقت بلدية محافظة النعيرية، حزمة من الخدمات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبلدية ، لتسهيل عمليات مراجعة وإدارة المعاملات إلكترونياً للمستفيدين والمستثمرين.

وأوضح رئيس البلدية بالمحافظة محارب بن منصور الملعبي أن البلدية تشهد مرحلة جديدة من عمليات التطوير وتحديث أنظمة البلدية التطبيقية لتسهيل عمليات مراجعة المواطنين والمستثمرين، مبينا أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير البوابة الإلكترونية للبلدية، و تحديث و تطوير أنظمة الاتصالات الإدارية والاستثمار إلى (أوراكل ADF)، وربطهما بالبوابة لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين من إنهاء بعض الاجراءات دون الحضور للبلدية و تصميم وتنفيذ تطبيق إلكتروني للجوال يحتوي على الخدمات الإلكترونية نفسها ومرتبط بالبوابة الإلكترونية، لافتا الى أنه سيتم خلال الفترة القريبة اطلاق نسخة الأندرويد للتطبيق وإطلاق النسخة الخاصة على منصة (IOS) الخاصة بأنظمة apple .

وأشار الملعبي إلى أنه سيتم خلال المرحلتين الثالثة والرابعة ربط نظام شؤون الموظفين بالبلدية مع البوابة الإلكترونية لتمكين الموظفين من تنفيذ الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم من خلال الموقع الالكتروني، كما سيتم ربط أنظمة رخص المحلات ورخص المباني بالبوابة الإلكترونية بعد التأكد من سلامة البيانات بشكل محترف.