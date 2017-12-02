ضبط ٢٤٦ منشأة مخالفة لقرار التأنيث والتوطين فى مكة

صراحة – نواف العايد : نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الاسبوع السادس (٨٧٦) زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة .

وأسفرت الحملات عن ضبط (٢٧٣) مخالفة ، كما جرى ضبط( ٢٤٦ ) منشأة مخالفة لقرار “التأنيث والتوطين ونظام العمل .

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة بمشاركة ( ٤٧ )مفتشا ومفتشه بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.