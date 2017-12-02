بلدية غرب الدمام تضبط موقع لــ ” نهل الرمال ” وتحيل المخالفين للجهات المختصة

صراحة – الدمام : أكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرارها في عمليات ضبط “نهل الرمال”، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن فرقة من بلدية غرب الدمام بالتعاون مع إمارة المنطقة والشرطة وإدارة المجاهدين توجهت الأربعاء الماضي إلى موقع ” الدركال “، جنوب مخطط الفرسان ” طريق الرياض – الدمام ” ، حيث جرى مداهمة الموقع وضبط عدد ثلاثة مركبات من نوع ” شيول ” تعمل على نهل الرمال، مبينا أن عملية الضبط تأتي ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها البلدية لضبط مخالفي ” نهل الرمال “.

وأضاف المهندس القحطاني أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لاستدعاء مُلاّك تلك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.