“العامة للرى” تشارك فى زراعة١٠ آلاف شجرة بغابة جواثا بالأحساء

صراحة – الأحساء : قام سعادة مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك ومدير عام المديرية العامة للزراعة المهندس خالد بن سعد الحسيني ، بزراعة ١٠ آلاف شجرة في حملة تشجير #غابة_جواثا في منتزة الأحساء الوطني اليوم، السبت، في إسبوعها الرابع لمبادرة زراعة 2 مليون شجرة في واحة الأحساء بحلول ٢٠٢٠ م ضمن مبادرة الوزارة لزراعة ١٠ مليون شجرة وذلك بحضور عدد من قيادات المؤسسة والمديرية .

وتم الاطلاع على تمديد الخطوط الرئيسية وشبه الرئيسية لنقل المياه المعالجة لري الأشجار والتي تمتد بطول 40 كيلو ، وتم استزراع أشجار محلية مقاومة للملوحة وتتحمل الظروف البيئية المختلفة الملائمة للواحة مثل اشجار ( السدر – الكازورينا – النيم – اللوز الهندي ) مما يساهم في زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة دشنها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أثناء زيارة سموه الأحساء مؤخراً وهي تهدف إلى محاربة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في الواحة الأحسائية.