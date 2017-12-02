الفيفا يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل

صراحة – واس : يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا يوم الثلاثاء المقبل التي تقام فعالياته من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين .

وقبل إجراء القرعة أمس ، بلغ عدد التذاكر التي باعها الفيفا نحو 750 ألف تذكرة ذهب أكثر من نصفها (53 بالمئة) لمشجعين من روسيا ، كما شهدت عملية بيع التذاكر اهتماما وإقبالا كبيرا من المشجعين في الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والمكسيك والأرجنتين وأستراليا وإنجلترا .

وسيتم تقديم طلبات شراء التذاكر على موقع الفيفا بالانترنت ، وتتراوح أسعار ها بين 105 دولارات (نحو 89 يورو) و1100 دولار (932 يورو) .

ويبلغ إجمالي عدد التذاكر للمباريات الـ64 في المونديال الروسي 6ر2 مليون تذكرة ولكنها لن تطرح بأكملها للبيع ، وتتضمن المرحلة الثانية لبيع لتذاكر ،مرحلتين فرعيتين الأولى من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 31 يناير المقبل حيث يمكن للمشجعين خلاله تقديم طلباتهم على أن تجرى قرعة لتحديد الفائزين بحق شراء التذاكر من بين المتقدمين بالطلبات ، والثانية ستكون بطرح التذاكر المتبقية للبيع خلال الفترة من 13 مارس إلى 13 أبريل المقبلين دون إجراء قرعة وإنما بأسبقية الطلب .

وفي 18 أبريل تتوافر التذاكر الأخيرة على موقع الفيفا بالانترنت التي ستباع أيضا بأسبقية الطلب .