الحكومة اليمنية: ما يجري في صنعاء انتفاضة شعبية ضد الحوثيين

صراحة – وكالات : في أول تعليق رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على التطورات الأخيرة في اليمن، اعتبر المتحدث الرسمي باسمها، راجح بادي، أن ما يجري هو “انتفاضة شعبية” ضد الحوثيين.

وقال بادي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت: “القيادة السياسية والحكومة تتابع ما يجري في العاصمة صنعاء الحبيبة، وما حدث اليوم هي انتفاضة شعبية ضد انقلاب الحوثي الذي أذاق الشعب اليمني المر”.

وأضاف بادي: “ونحن في الحكومة الشرعية من العاصمة عدن ندعو اليمنيين إلى الانضمام إلى هذه الانتفاضة لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة”.

من جانبه، حث علي محسن صالح الأحمر، نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليمنيين من مختلف المناطق والانتماءات على رص الصفوف لصد “ميليشيا الحوثي”، مؤكدا العزم على تصعيد الجهود في كل المناطق ضدها.

وقال الأحمر، في تصريحات نقلها عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اليوم السبت، إنه يحث “كل أبناء اليمن وشرفائه من مختلف المناطق والانتماءات إلى التجاوب والالتحام بالدعوات الرافضة لميليشيا الحوثي، ورص الصفوف لصد هذا الخصم، الذي يستهدف مكتسباتنا الوطنية وأمن بلادنا وأمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء”.

وأضاف الأحمر “إننا في حزب المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد لن ننساق أو نستسلم لضغوطات الميليشيات، ونرفض رفضاً باتاً دعوات الحوثي التي تستهدف تمزيق نسيجنا الاجتماعي، وتستهدف أمن أشقائنا في المملكة، داعين كل المكونات للاصطفاف لمواجهة هذا المشروع الخطير”.

وأكد نائب الرئيس اليمني “التمسك بالشرعية والعزم على تصعيد الجهود في كل المناطق ضد ميليشيا الحوثي ودعم كل الأطراف والتعاون مع كل مواطن يمني مخلص لتخليص البلاد من هذه العصابة الآثمة، واستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري”.