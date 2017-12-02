بدء القبول والتسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي غداً

صراحة – الدوادمى : يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي غداً الأحد في استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1438هـ/ 1439هـ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa أو بزيارة مقر المعهد بطريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس راضي الشاطري أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكيف والحاسب الآلي والمحركات والمركبات ، مبينا أن المعهد اشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة اتمام الصف الأول الثانوي أو الكفاءة المتوسطة ، ولائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, ومتفرغاً للتدريب ، مشيرا إلى أن المعهد يمنح المتدرب خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.