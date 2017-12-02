أمير منطقة الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير

صراحة – واس : نيابة عن خادم الحرمـين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعــزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعــزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الوفاء للأمير محمد بن سعود الكبير – رحمه الله – (فئة 2) وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي .

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم بدء سباق الشوط العاشر على كأس الوفاء للأمير محـــمد بن سعــــود الكبير – رحمه الله – (فئة 2)، وحقق المركز الأول الجواد ” الأهيب ” لأسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وتسلم الكأس من سمو أمير منطقة الرياض المشرف الإداري على الأسطبل سعد بن مشرف .

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي .

حضر السباق صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير ، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير ، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين .