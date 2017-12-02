نائب الرئيس اليمني يدعو إلى فتح صفحة جديدة لمواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية

صراحة – واس : دعا نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح إلى التلاحم الشعبي والمجتمعي وفتح صفحة جديدة لمواجهة الحوثي وميليشياته الانقلابية .

جاء ذلك في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – تزامنا مع عمليات قتالية تشنها قوات المؤتمر الشعبي العام إثر انهيار تحالفها مع ميليشيا الحوثي .

وأكد الفريق محسن أن المواقف الرافضة للحوثيين والمساندة للشرعية ودور دول التحالف تؤكد وعي اليمنيين بما تشكله هذه الميليشيا من مخاطر وطنية وإقليمية ودولية سواًء بخطورة تلقيها الدعم والمساندة من إيران أو بأفكارها العصبوية والسلالية المتطرفة .

وقال إن حزب المؤتمر الشعبي العام لن ينساق لضغوطات الميليشيات الحوثية ويرفض دعوات الحوثي التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وأمن المملكة العربية السعودية ، داعيًا المكونات اليمنية للاصطفاف لمواجهة هذا المشروع الخطير .

وجدد نائب الرئيس اليمني، التمسك بالشرعية والعزم على تصعيد الجهود في كل المناطق ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعم كل الأطراف والتعاون مع كل يمني مخلص لتخليص البلاد من هذه العصابة الآثمة واستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري .